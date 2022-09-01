التعليم تحدد موعد استقبال طلبات التقديم الى قناة النخبة ـ عاجل

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، إن "الشروع بإجراءات استقبال طلبات التقديم الى قناة النخبة للسنة الدراسية 2023/2022 في الجامعات تبدا اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2022/9/4 ولغاية الأسبوع الأول من تشرين الأول المقبل".ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالتقديم من خريجي الفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي الى "مراعاة شروط ومعدلات التقديم والاطلاع على الكليات والأقسام المحددة لهذه القناة".