التيار الصدري: السيستاني يرسل وفداً لمجلس عزاء شهداء عاشوراء

وقال اعلام التيار الصدري في بيان، إن "المرجع الاعلى آية الله الحسيني السيستاني (دام ظله) يبعث بوفد لمجلس العزاء المقام في جامع الزهراء في النجف الاشرف".وأضاف "كان على رأس الوفد سماحة العلامة السيد حسين النوري لقراءة السورة المباركة الفاتحة على ارواح شهداء ثورة عاشوراء المنتفضة ضد الفساد والمفسدين".وبين اعلام التيار، أن"وفداً من العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية يحضر مجلس العزاء الذي أقيم على أرواح ضحايا ثورة عاشوراء في جامع الامام محمد الجواد (عليه السلام) بمحافظة كربلاء".