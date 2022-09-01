كربلاء: تنفيذ خطة مبكرة لمحاربة الشائعات الكاذبة تزامناً مع زيارة الأربعين

وقالت الشرطة المجتمعية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها نفذت جولة في مركز المدينة القديمة واطواقها الأمنية لغرض تكثيف الجولات التثقيفية للزائرين بغية رفع الوعي الأمني والفكري لديهم وتفويت الفرصة على أصحاب المآرب الخبيثة والنفوس الضعيفة الذين يحاولون زعزعة الامن والاستقرار".وأكدت على ضرورة "التعاون مع القوات الامنية بتأمين الزيارة من خلال الإبلاغ عن الحالات المشبوهة والمشاركة الفاعلة في فرض الامن والاستقرار فضلاً عن الحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة".