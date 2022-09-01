توضيح بشأن انباء وفاة رئيس الجمهورية السابق

وقال المكتب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه"مع الأسف بعض وسائل الإعلام نقلت خبر وفاة الرئيس السابق فؤاد معصوم وهذا الخبر عارٍ من الصحة".وأضاف، أن "معصوم بصحة جيدة وحي يرزق وموجود في العراق الآن ونرجو الدقة في نقل الأخبار".