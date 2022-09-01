مصرع شخص نتيجة حادث سير وهروب الجاني في بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمصرع شخص نتيجة حادث دهس ضمن طريق محمد القاسم شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان شخص لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس ضمن سريع محمد القاسم بالقرب من الجامعة التكنلوجية".



واضاف ان "سائق المركبة لاذ بالفرار".

