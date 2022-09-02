الرافدين يحدد الفئات المشمولة بالقروض العقارية

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، ان القروض العقارية تصل الى ١٥٠ مليون دينار وتمنح لفئات عدة.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "القروض العقارية تشمل الموظفين والمتقاعدين والمواطنين".



وأضاف ان "تلك القروض تنوعت ما بين ترميم وتأهيل الدور السكنية وبناء الدور السكنية التي تصل الى ٥٠ مليون و شراء دار سكني تبلغ ١٥٠ مليون".