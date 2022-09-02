اخماد حريق اندلع داخل الشركة العامة للزيوت في بغداد

السومرية نيوز – بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حادث حريق اندلع في الطابق الثاني داخل بناية الشركة العامة للزيوت بمنطقة الكرادة في العاصمة بغداد.



المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى الطابق الأرضي وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وتابع البيان، انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية".