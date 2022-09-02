الكشف عن تفاصيل حريق الحارثية (فيديو)

السومرية نيوز – بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق ضمن منطقة الحارثية غربي العاصمة بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "الحريق اندلع داخل عدد من الكرفانات تابعة للحشد الشعبي ضمن منطقة الحارثية بالعاصمة بغداد". وبين أن "الحادث سبيه تماس كهربائي". وشوهدت سحب الدخان الناجمة عن الحريق ترتفع ضمن منطقة المنصور وما حولها.

