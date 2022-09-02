الكشف عن ملف فساد جديد يخص وزارة الصناعة

وقال الجبوري في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، "احد ملفات الفساد التي قدمتها لهيئة النزاهة والتي اجبرتُ وزارة الصناعة كأجراء احترازي للوزير بتضمين مبلغ قدره (14 مليار و 671 مليون دينار) عن فرق قيمة صفائح البليت المباعة بثمن بخس من قبل الشركة العامة للمنتوجات الغذائية".وأضاف، "نحن بانتظار اكتمال التحقيقات في هيئة النزاهة".