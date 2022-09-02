التشرينيون ينهون تظاهرتهم في بغداد (صور)

أنهى متظاهرو "تشرين"، اليوم الجمعة، تظاهرتهم التي بدأت في ساحة النسور ووصلت إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد.



وقال مراسل السومرية نيوز، إن "متظاهري تشرين قرروا انهاء تظاهرتهم والعودة إلى المنازل".



وفي وقت سابق من اليوم، توجه متظاهرو "تشرين"، من ساحة النسور نحو مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء وسط بغداد، لكنهم اكتفوا بالوقوف أمام بوابة الخضراء، متوعدين بتظاهرة "كبرى" عقب زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع).