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شرطة بغداد تصدر توجيها يخص اقتناء الحيوانات المفترسة

محليات

2022-09-02 | 13:44
Alsumaria Tv
شرطة بغداد تصدر توجيها يخص اقتناء الحيوانات المفترسة
5,490 مشاهدة

أصدرت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، تنويها يخص اقتناء الحيوانات المفترسة والتجوال بها في الشوارع والاماكن العامة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "انطلاقا من المسؤولية الوطنية وحفاظا على سلامة المواطنين الكرام من مخاطر اقتناء الحيوانات المفترسة والتجوال بها في الشوارع والاماكن العامة، تدعو قيادة شرطة محافظة بغداد المواطنين الكرام الى التعاون والتبليغ عن هذه الحالات ، حيث تم رصد بعض الفديوات حول تواجد هذه الحيوانات المفترسة كالاسود والنمور ببعض المناطق العامة في الاونة الاخيرة اقتناء بعض عبر تجول بعض من يجهل خطورة تواجدها والتجوال بها في بعض الشوارع والساحات وفي المطاعم والمحال التجارية مما يضع حياة المواطنين في خطر وربما يتعرض من يقتنيها الى ذات الخطر".

واضافت: "هنا تود القيادة ان تنوه ان هذا الفعل مخالف للقانون ويعرض صاحبه للمسائلة القانونية وفق المادة ٤٩٥ من قانون العقوبات العراقي وكذلك قانون حماية الحيوانات البرية رقم ١٧ لسنة ٢٠١٠ في المادة ٩ التي نصت على العقوبة بالحبس لكل من يقتني هذه الحيوانات المفترسة ويتركها في الشوارع والاماكن العامة".

واشارت القيادة الى انها "تهيب بالمواطنين الكرام الى التبليغ عن هذه الحالات عبر الاتصال على الخط الساخن والمجاني للقيادة والذي يحمل الرقم ٤٢٧ وستكون هوية المتصل طي الكتمان وستباشر دوريات ومفارز القيادة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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