انتشال جثة شاب توفي غرقا وانقاذ فتاة حاولت الانتحار في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "تم انتشال جثة شاب تولد 2005 توفي غرقا نتيجة السباحة بالقرب منمرسى العطيفية في بغداد".واضاف ان "دوريات نجدة الزعفرانية تمكنت من انقاذ فتاة قامت بسكب مادة البانزين على نفسها بقصد الانتحار ضمن ساحة الاورفلي".واشار المصدر انه "تم ملاحظتها من قبل الدورية المرابطة ضمن المنطقة وعلى الفور تم اشعار السيطرة المركزية من قبل أمر الدورية والتوجة لها وانقاذها قبل حرق نفسها وتسليمها الى مركز الشرطة اصوليآ حفاظآ على سلامتها".