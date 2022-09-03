بعد تعرض كوادرها لاعتداء ارهابي.. الجبهة التركمانية تدعو سلطات كردستان لحمايتها

وقالت الجبهة في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، إن "أحد كوادرنا في مكتب السبلمانية تعرض الى اعتداء ارهابي بعبوة لاصقة زرعت في سيارته صباح هذا اليوم السبت، في مدينة السليمانية".وأضافت: "اذ إننا نستنكر هذا الحادث الارهابي الجبان"، داعية سلطات الاقليم الى "ضرورة إجراء تحقيق لكشف الجناة وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".وأكد البيان على "ضرورة توفير الحماية لكوادر الجبهة التركمانية العراقية في كل مناطق الاقليم".