الكهرباء تستثني كربلاء من القطع المبرمج

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمحافظ كربلاء المقدسة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي استقبل وزير الكهرباء عادل كريم والوفد المرافق له الذي شمل الكوادر المتقدمة في الوزارة من وكلاء وزارة ومدراء عامين".وأضاف البيان أنه "خلال اللقاء تم بحث ومناقشة التعاون والتنسيق ما بين الحكومة المحلية في المحافظة والوزارة في دعم المحافظة وإقامة مشاريع مهمة فيها".وتابع: "كما تمت مناقشة توفير المستلزمات الكهربائية خلال زيارة اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) واستثناء المحافظة من القطع المبرمج أيام الزيارة".وأشار إلى أنه "تم الاتفاق على استثناء المحافظة من القطع المبرمج اعتباراً من اليوم الى ما بعد الزيارة وخروج جميع الزائرين من المحافظة".من جانبه قدم المحافظ شكره وتقديره لوزير الكهرباء وكوادرها المتقدمة كافة، لـ"تعاونها المستمر ودعمها لجهود المحافظة في خططها لإدارة زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).ولفت إلى أن "حجم الزيارة الكبير والأعداد المليونية للزائرين يتطلبا توفير جميع الخدمات لهم ومن بينها خدمة الكهرباء".