الصدر يدعو لإبعاد الحشد وسرايا السلام عن نقاط التفتيش في الأربعينية

وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، إن "النجف هي المنارة الأولى للتشيع في العالم".وشدد على ضرورة "التزام جميع الزائرين القادمين إلى العراق بقوانين هذا البلد، وبالخصوص الإيرانيين باعتبارهم الأكثر عدداً؛ تجنباً للفوضى".وطالب الصدر "بمسك نقاط التفتيش من قبل القوات الأمنية فقط دون غيرها كالحشد والسرايا وما شاكل ذلك".ودعا زعيم التيار، العراقيين إلى "تجنب الاحتكاكات والتعاون مع القوات الأمنية وعدم رفع شعارات حزبية ومليشياوية أو حتى حشدية أو تيارية".وأضاف الصدر: "ليرفع جميع الزائرين أيديهم بالدعاء لاخوتهم في اليمن والبحرين وسوريا ولبنان وليبيا وأفغانستان التي تعاني ويلات التفجيرات الطائفية، وبورما وباكستان بل وحتى الشعب الأوكراني، والدعاء للمصلحين في العراق".