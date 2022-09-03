اعادة فتح طريق حيوي وسط بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن اعادة فتح الطريق المؤدي من تقاطع الخرطوم باتجاه نفق الزيتون وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد الانتهاء من أعمال الصيانة

من قبل امانة بغداد، دائرة المشاريع، تم فتح الطريق المؤدي من تقاطع الخرطوم باتجاه نفق الزيتون اما حركة وسير المركبات واصبح السير سالك".