المرور العامة تحصي ضحايا الحوادث المرورية لهذا اليوم

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "حادث اصطدام بين مركبتين في محافظة نينوى الطرق الخارجية طريق تلعفر سنجار وقع بين مركبتين الاولى نوع كيا فاو والمركبة الثانية نوع بيك اب تويوتا "، موضحتا ان "سبب الحادث الاستدارة الخاطئة ما ادى الى اصابة شخص واحد ".واضافت ان "حادث اصطدام في محافظة واسط طريق جصان بسبب الاجتياز الخاطى بين مركبتين ما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة اخرين ".