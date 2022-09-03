الكمارك توضح حقيقة نقل حسابات مصرفية حكومية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز،: "اننا اذ نبين لمروجي هذا الخبر ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومة واستقائها من المصدر في ظل الظروف التي يمر بها البلد وان جميع ما تم نقله عار عن الحقيقة ".واضافت انها "تؤكد على اتخاذها كافة الأجراءات القانونية بأصل المبلغ وهو في حقيقته غير المذكور في الخبر وتحويله وفق قانون الأدارة المالية الأتحادي ذي الرقم ٦ لسنة ٢٠١٩ عبر مستندات ثبوتية خاضعة للرقابة وفق الأصول ".وحذرت الهيئة من "دعوات البعض الخطرة التي تهدف الى زعزعة الأمن والأستقرار المجتمعي والعصف بأسس النظام القانوني من خلال الترويج لمعلومات تظلل الرأي العام لتحقيق مكاسب سياسية ومادية في ظل النجاحات التي حققتها الهيئة في الأونة الأخيرة وتعرب عن عزمها اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق من وردت اسمائهم في ترويج هذا الخبر وتحريك دعوى رسمية امام القضاء وتقديم كافة المستندات والأدلة التي تثبت بطلان هذا الأدعاء ".