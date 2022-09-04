وصول جثمان "الطيار" عمار عاصي الى بغداد ـ عاجل

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "جثمان العقيد الطيار عمار عاصي، والذي وافته المنية نتيجة حادث غرق في الولايات المتحدة، وصل الى بغداد".وأضاف: "واجريت له مراسيم التشييع في مقر وزارة الدفاع بحضور رئيس اركان الجيش وعائلة العقيد".وفي وقت سابق، نعت وزارة الدفاع، وفاة عقيد طيار عراقي غرقاً في أمريكا.وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العقيد الطيار عمار عاصي حمدان ظاهر، وافاه الأجل في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد اشتراكه بدورة (قائد مهمة جوية) للفترة من ٢٠٢٢/٤/٥ ولغاية ٢٠٢٢/٩/١ في ولاية الباما قاعدة روكر".وأضافت: "كان ضمن منهاج الدورة الدراسية جولة نهرية للمشتركين بالدورة آنفاً وأثناء قيادة الزورق النهري حدث اختلال بالتوازن وانقلاب للقارب الذي كان على متنه العقيد الطيار، مما أدى الى غرقه لسرعة جريان الماء في النهر".