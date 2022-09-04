تصل لـ 25 مليوناً.. الرافدين يطلق سلفاً جديدة لهذه الفئة ـ عاجل

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، أنه "تم إطلاق وجبة جديدة من سلف المتقاعدين التي تبدأ من 5 ملايين وحتى 25 مليوناً بعد استكمال كافة إجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات".وأضاف أن "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".وأشار البيان الى أن "الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين والعقود ومنتسبي القوات الأمنية والمتقاعدين".