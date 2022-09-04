السجن 15 عاماً لموظفة اختلست أموال أحد المصارف الحكومية - عاجل

السومرية نيوز – محليات



أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الأحد، حكماً بالسجن لمدة خمسة عشر سنة بحق موظفة في مصرف الرافدين لاختلاسها أموال المصرف.





وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المحكمة أصدرت قراراً بمصادرة عقارين عائدين للمجرمة واعادتهما لصالح مصرف الرافدين".



وأضاف أن "الحكم بحق المجرمة يأتي استنادا لأحكام المادة 36/ من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015".