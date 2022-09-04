مسودة التدريب القضائي على طاولة زيدان والسفير الفرنسي

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، أن العراق وفرنسا بصدد توقيع مذكرة تفاهم في مجال التدريب القضائي.





وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل السفير الفرنسي في العراق ايريك شوفاليه".



وتابع، "رئيس المجلس أطلع على مسودة مذكرة التفاهم للتعاون المتبادل في مجال التدريب القضائي التي من المؤمل توقيعهما بين مجلس القضاء الاعلى والمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا".