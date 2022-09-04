التربية تعلن قبول دوام الطلبة بـ"الانتساب" للعام الدراسي الجديد

وذكرت الوزارة في بيان نقله المكتب الإعلامي وورد لـ السومرية نيوز ، ان "وزير التربية علي حميد الدليمي وافق على بعض الحالات لدوام الطلبة بـ"الانتساب".وأضافت: "من جانبها حددت المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي آلية القبول على وفق الضوابط الآتية (الحالات السرطانية والحالات المرضية معززة بالتقارير الصحية الصادرة من اللجان الطبية ، وكذلك ابناء المبتعثين خارج العراق ) .واشار البيان الى ان "المديرية حددت آخر موعد للتقديم على الدوام بالانتساب لغاية 2022/12/31 على ان تتولى المديريات العامة تنفيذ ما ورد في اعلاه ، مع التقييد التام بالضوابط".