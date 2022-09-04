صحة كربلاء تكشف تفاصيل "خطة طوارئ" زيارة الأربعين

وقال مُدير عام الدائرة، صباح الموسوي، في بيان صحفي ورد لـ السومرية نيوز، إن "الخطة تتضمن توزيع 85 عجلة إسعاف فوري قرب مراكز الطوارئ داخل المدينة القديمة والطرق الخارجية، وتحريك مُستشفى الزهراء (ع) المُتنقل الميداني، وجعله مُرابطاً قرب حسينية ام البنين ، ضمن محور ( كربلاء _ النجف) / قرب العمود 1007 ، مع تهيئة 75 مفرزة طبية تابعه لدائرة صحة كربلاء المقدسه والجهات السانده لها ، و8 مُستشفيات حكومية ، إضافة إلى المُستشفيات الأهلية الساندة الكفيل، وزين العابدين (ع)، الإمام الحجة (عج) الخيري، العباس الأهلي".وبيَن الموسوي ، إنه "تم التنسيق مع طبابة الحشد الشعبي لفتح 9 مفارز طبية مُوَزعة على محاور المدينة القديمة ، وكذلك دعم مراكز الطوارئ بالملاكات البشرية " ، علاوة على وجود المفارز الطبية التابعة للعتبتين المُقدستين"، لافتاً الى إنه "تم تهيئة 50 فرقة صحية لمُراقبة مياه الشرب والأغذية المقدمة للزائرين، وكذلك تهيئة 50 فرقة للإستجابة السريعة بغية التعامل مع الحالات الطارئة الحرجة التي قد تحدث خلال الزيارة".وأشار الى أنه "سيتم فتح صالات للطوارئ في المراكز الصحية ( العباسية الشرقية، العباسية الغربية، باب بغداد )، وتجهيزها بكافة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالطوارئ، ورفدها بالملاك الطبي والصحي من المُؤسسات الصحية في المحافظة ".ولفت الموسوي، الى أن "جميع الإجراءات والتوصيات الخاصة بالخطة تقع ضمن التوصيات الأساسية لمُواجهة الأمراض الإنتقالية ( الكوليرا والحمى النزفية وفيروس كُورونا )، والسيطرة عليها والحد من إنتشارها"، مُبيناً إن دائرته "إتخذت حُزمة من الإجراءات تماشياً مع توصيات وزارة الصحة وخليتي الأزمة المركزية والمحلية".وتابع ، أن "الإجراءات الوقائية والعلاجية ستأخذ منحى آخر خلال زيارة الأربعين لكثرة المُشاركين في مراسيم إحياء الزيارة ، حيث ستتولى المؤسسات الصحية إجراء المسحات والتحاليل لجميع المُراجعين ، الى جانب مراكز الطوارئ والمراكز الصحية التي ستتابع أي حالة يشتبه إصابته بتلك الأمراض ".وأكد الموسوي ، "إستمرار المنافذ التلقيحية بتطعيم المُواطنين ومُنتسبي الدائرة والمؤسسات الحكومية والأهلية باللقاحات المُضادة لفيروس كُورونا "، مُوضحاً "بمُوازاة ذلك سنعمل على جانب التوعية والتثقيف للزائرين بمخاطر الأوبئة، وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال إرتداء الكمامات والنظافة الشخصية وغسل اليدين بصورة صحيحة، والتأكيد على المواكب الحسينية والزائرين بأخذ اللقاح المُضاد لفيروس كُورونا قبل موعد الزيارة والتشجيع عليه".وفي مجال التنسيق والتعاون مع وزارة الصحة ودوائرها الصحية، أوضح الموسوي، أن "وزارة الصحة قامت يتجهيز دائرته بحصص تعزيزية من الأدوية والمُستلزمات الطبية والوقائية المُتنوعة والمُضادات الحيوية خارج حصتها الشهرية لإسنادها خلال الزيارة "، كما إن "دائرة العمليات الطبية وطب الطوارئ ، ستقوم بتعزيز دائرتنا بفرق طبية من مُختلف الإختصاصات ، و 15 عجلة إسعاف" ، فضلاً عن "إستدعاء فريق لمُعالجة السموم".واشار الى "قيام دائرتي الصحة في بابل والنجف بتقديم الدعم والإسناد الطبي لدائرتنا ضمن الحدود الإدارية للمُحافظتين".وكشف الموسوي ، أن "مُدن الزائرين التابعة للعتبتين المُقدستين في المحاور الثلاثة الخارجية للمدينة ستكون من مسؤولية الدوائر الصحية في محافظات ( بغداد / الرصافة ، الديوانية ، المثنى ، البصرة ، ميسان ) ، وتعمل كمراكز طوارئ، على أن يتم تأمين ملاكاتها الطبية والصحية والتمريضية، إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية من قبل تلك الدوائر".