بالوثيقة.. سحب يد مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية

واظهرت وثيقة صادرة عن الوزارة وحصلت عليها السومرية نيوز، انه "استنادا الى موافقة وزير النقل تقرر سحب يد عباس عمران موسى، مدير الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية مدة لا تتجاوز 60 يوما لضمان سير التحقيق".وبحسب الوثيقة، ينفذ الأمر ابتداءً من تاريخ اليوم الأحد 4/9/2022".