التعليم تطلق استمارة التقديم الى الجامعات

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "حددت ضوابط القبول المركزي في قناة التقديم العامة أو قناة ذوي الشهداء بان يكون الطالب من خريجي السنة الحالية أو الطلبة العراقيين الوافدين الحاصلين على الشهادة الإعدادية العراقية أو ما تعادلها ومن مواليد 1998 وما بعده فيما يتوجب على خريجي الدراسة الإعدادية من الفرعين التطبيقي والإحيائي ملء خمسين اختياراً، وأن لا يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة، فيما يملأ خريجو الفرع الأدبي ما لايقل عن خمسة وعشرين اختيارا ولا يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة فيما حددت لخريجي فرع الفنون عشرة اختيارات لا يقل عدد المعاهد فيها عن خيارين".وأشارت إلى أن "تقديم الطلبة من خريجي الدور الأول والطلبة المشمولين بالدور الثاني الى استمارة القبول المركزي عن طريق بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة يستمر الى غاية 2022/10/4".وجددت الوزارة، دعوة الطلبة الى "تدقيق اختياراتهم والاستعانة بدليل الطالب لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالجامعات والكليات وأقسامها والمعاهد التي سيقدمون إليها، مؤكدة أن القبول المركزي يتم على وفق الاختيارات المثبتة في الاستمارة الإلكترونية اعتمادا على رغبة الطالب والمنافسة في المجموع".