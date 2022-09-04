الخدمة الاتحادي يشمل هذه الفئة بالتعيينات

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي اثناء استقباله وفدا من جمعية قصير العراقية برئاسة نائب رئيس الجمعية مصطفى بدر، أكد ان المجلس ألزم على نفسه انصاف شريحة قصار القامة وشمولهم بالتعيين".وأشار التميمي، وفق البيان، إلى ان "المجلس وبعد ان خاطب عدة وزارات لاستحداث الدرجات لهذه الفئة لكن لم يكن التعاون بالمستوى المطلوب، فقرر المجلس وفي احدى جلساته ان تكون هناك فرص تعيين لذوي الاحتياجات الخاصة ومن ضمنهم قصار القامة، مبيناً ان استمارة التوظيف قد شملت في إحدى قنواتها فئة ذوي الإعاقة اسوة بالقنوات الأخرى من اجل فسح المجال للتعيين".