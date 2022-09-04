السومرية تواكب استعدادات كربلاء المقدسة لاستقبال الزائرين (صور)

وثقت عدسة السومرية نيوز، اليوم الاحد، استعدادات كربلاء المقدسة لاستقبال الزائرين خلال احياء اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

ورصدت عدسة السومرية نيوز استعدادات كربلاء المقدسة من خلال توزيع عدد من الجداريات الترحيبية بالزائرين في مختلف شوارع المحافظة لمناسبة ذكرى زيارة اربعينية الإمام الحسين عليه السلام.