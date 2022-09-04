اندلاع حريق بفندق في اربيل

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باندلاع حريق داخل فندق وسط محافظة اربيل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني في اربيل تكافح حادث حريق نشب داخل احدى الفنادق وسط اربيل".



واضاف انه "لم يعرف لغاية الان حجم الخسائر البشرية والمادية نتيجة الحادث ولا اسباب نشوب الحريق اول الامر".