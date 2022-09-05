محافظة ديالى تصدر توجيهاً هاماً بشأن الـ "1000" درجة وظيفية

وذكرت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، أنه "تم فتح باب التقديم لاشغال 1000 درجة وظيفية بصفة عقد مؤقت لحملة شهادة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في الاختصاصات المبينة في القوائم وحسب حاجة دوائر المحافظة استناداً للمادة 15 من قانـون الدعـم الطـارئ للأمـن الغـذائي".وأضافت، أن "العقود ستكون لمـدة 3 سنوات وبراتب شهري قدره 300 الف دينار".

وأتمت: "وسيكون التقديم خلال ساعات الدوام الرسمي فقط وللفترة من 2022ـ 9 ـ 5 ولغاية 2022ـ 9 ـ 25 ".