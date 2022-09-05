مصرع واصابة شخصين بحادث سير في كربلاء ـ عاجل

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "حادثاً مرورياً في محافظة كربلاء على طريق الهندية باتجاه بابل السايد الخدمي قرب شركه الرنا وقع بين مركبتين الاولى دراجة نارية يستقلها شخصان و مركبة ثانية".وأضافت، أن "الحادث ادى إلى مصرع شخص واحد وإصابة اخر بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه".