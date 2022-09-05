مصرف حكومي يطلق وجبة جديدة من السلف لـ 3 فئات ـ عاجل

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم اطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة ١٠ ملايين دينار و٥ ملايين لموظفي العقود".ودعا المصرف المستفيدين ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة الى "مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها".واكد ان "التقديم على السلف الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل) ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".