اضطرابات نفسية تدفع شخصين الى الانتحار شرقي بغداد ـ عاجل

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "شابة تولد ١٩٩٦ طالبة كلية أنتحرت باسلوب شنق نفسها بواسطة (شال) تم ربطه بمروحة سقف المنزل ضمن منطقة الشعب"، مبينا أن "المعلومات الاولية تدل على انها تعاني من حالة نفسية".وأضاف، أن "رجلاً تولد ١٩٦٩ أقدم على الانتحار باسلوب (اطلاق النار) على نفسه داخل منزله ضمن مدينة الصدر في قطاع ٧٨".وتابع: "المعلومات تشير لمعاناة الشخص من اضطرابات نفسية ومشاكل عائلية".