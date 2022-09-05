مسلحون يغتالون شاباً في مدينة الصدر شرقي بغداد ـ عاجل

السومرية نيوز ـ محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل شاب بعد فتح مسلحون مجهولين نيرانهم عليه في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه شاب يبلغ من العمر ٢٥ عاماً ضمن قطاع ٤٥ في مدينة الصدر".



وأضاف، أن "الحادث أسفر الى مقتل الشاب على الفور".



