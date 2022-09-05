الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا خلال أسبوع

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها وخلال الفترة من (29 اب -4 ايلول ) سجلت 638 حالة إصابة جديدة، مقابل تماثل 1695 حالة للشفاء، وحالتي وفاة بالفيروس.وأشارت إلى تلقي 37277 شخصاً للقاح الجائحة خلال أسبوع في عموم البلاد.