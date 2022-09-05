عمليات بغداد توجه بتسهيل عمل الكوادر الاعلامية

وقال اعلام عمليات بغداد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الفريق الركن قائد العمليات وجه بتسهيل مهمة الكوادر الاعلامية وتوفير الحماية لها خلال مزاولة عملهم في العاصمة بغداد".واضاف ان "الفريق الركن قائد عمليات بغداد أكد على ان قيادة عمليات بغداد وجهت بكتاب رسمي لجميع القطعات الامنية بأن تكون هناك حرية لوسائل الاعلام بمزاولة عملها في اي مكان بمناطق العاصمة وان قيادة العمليات تعمل على تأمين الحماية لوسائل الإعلام وكوادرها".واشار البيان الى أن "الإعلاميين والصحفيين والمصورين وكل الكوادر الإعلامية لهم الحرية الكاملة في التجول ومزاولة عملهم في اي مكان داخل العاصمة بغداد لغرض اتمام الواجبات والمهام التي تتطلب تغطية اعلامية".