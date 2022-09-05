مرور النجف تعطل الدوام الرسمي في دوائرها

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "نظرا لتزايد أعداد الزائرين، تقرر تعطيل العمل في مقر مديرية المرور وموقع تسجيل المركبات وإجازات السوق في محافظة النجف الأشرف".واضافت ان "ذلك لتكليف الضباط والمنتسبين بالواجبات الميدانية الخاصة بالزيارة الأربعينية المقدسة، لتعزيز القواطع المرورية في تأمين سلامة الزائرين الكرام".