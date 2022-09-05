مصرع عدة اشخاص بحادث مروري في نينوى

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "حادث اصطدام بين مركبتين في محافظة نينوى الطرق الخارجية بين طريق ناحية القيروان وقرية ابو سنام، المركبة الأولى نوع هونداي النترا، المركبة الثانية نوع مارسيدس لوري".واضافت ان "سبب الحادث الوقوف عكس السير من قبل سائق المركبة الثانية الذي تفاجئ به سائق المركبة الأولى ما أدى الى الاصطدام و وفاة خمسة اشخاص".