المالية تخاطب أمانة مجلس الوزراء لتعيين هذه الفئة - عاجل

السومرية نيوز – بغداد

خاطبت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تعيينات خريجي العلوميين في وزارة الصحة.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "وزارة المالية خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها الصادر بالعدد 12247 والمؤرخ في 2022/8/25، المتعلق بتعيينات خريجي العلوميين في وزارة الصحة".

وأوضحت، أنها "بانتظار رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على كتابها الذي دعت فيه تعديل قرارها رقم 235 لسنة 2022، بغرض تأمين كلف التخصيصات المالية اللازمة من النفقات التشغيلية لوزارة الصحة ودوائرها، او من خلال إيرادات المنافذ الحدودية لكل محافظة استنادا للمادة 11 من قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والتنمية" ،مبينة أن "هذه المادة تنص على (تخصيص 50% من ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات، بما فيها محافظات كردستان الموجودة فيها تلك المنافذ، على ان تخصص تلك المبالغ لتقديم الخدمات للمحافظة او إنجاز مشاريع إستثمارية او تشغيلية او تمويل المشاريع المستمرة في المحافظة او اعمار المناطق الحدودية في كل محافظة اعتبارا من 2022/1/1)".

وتابعت، أن "وزارة الصحة قامت بتزويد وزارة المالية بكتاب الحذف والاحداث لشريحة خريجي العلوميين لغرض تأشيره ضمن الملاك".