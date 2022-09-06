الاعلام تطلق حملة اكاديمية لمحاربة التطرف الفكري

السومرية نيوز - بغداد

اطلقت كلية الاعلام جامعة بغداد، حملة اكاديمية شاملة تهدف لمحاربة التطرف الفكري وتسهم في تعزيز الثقافة الامنية وتشير الى دور الاستاذ والطالب في حماية امن المجتمع والدولة.



ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب الجامعات والمؤسسات الاكاديمية بتفعيل البرنامج الوطني لتطوير الوعي الامني لدى الملاكات التدريسية والادارية وصولا الى ثقافة مجتمعية شائعة.

بدوره، شدد رئيس جامعة بغداد منير حميد السعدي على ضرورة الارتقاء بالوعي الامني لدى طلبة واساتذة الجامعة ومحاربة التطرف الفكري وتشجيع البحث والتطوير في المجالات التي تصب في المعارف الامنية، فضلا عن التعريف باليات تحقيق الامن المجتمعي.

وتضمنت خطة كلية الاعلام التوعوية، اطلاق حملة تثقيفية لتعريف الطلبة باخر المهددات الامنية من خلال اللوحات الاعلانية والصحف الجدارية والنشرات الدورية وغيرها من الوسائل المتاحة.

اذ وجه عميد الاعلام عمار طاهر "اللجان العلمية بالتشديد على طلبة الدراسات العليا (دبلوم مهني، ماجستير ودكتوراه) بتناول موضوعات في بحوثهم ورسائلهم واطروحاتهم تهتم بمحاور تختص بالأمن الفكري والمجتمعي واهمية الشراكة مع مؤسسات الدولة الامنية ومحاربة التطرف والانغلاق الفكري".

كما دعا طاهر الاقسام العلمية (الصحافة، الاذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة) الى "اقامة ندوات، وملتقيات وحلقات نقاشية بالاشتراك مع المؤسسات الامنية تسهم في تعزيز الوعي الامني وتناقش امن الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات".

واطلق طلبة كلية الاعلام مؤخرا حملة توعوية في اروقة جامعة بغداد لتوزيع بوسترات ومنشورات تحمل شعارات مناهضة للتعصب الفكري وتدعو لاشاعة ثقافة الحوار وتقبل الاخر، كما تضمنت حملة تثقيفية للتواصل مع الشرطة المجتمعية عند التعرض لمشكلات امنية سواء ميدانية او عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستعد كلية الاعلام، لعقد حلقات وندوات نقاشية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية خلال العام الدراسي الجديد 2022-2023، بالإضافة الى اطلاق حملات تثقيفية اكاديمية تركز على الوعي الامني، ناهيك عن تشجيع وسائل الاعلام على المساهمة الفاعلة والمشاركة الحيوية في تلك الحملة التي تبنتها وزارة التعليم وجامعة بغداد.