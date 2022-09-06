الحلبوسي يبحث الاوضاع الخدمية والتنموية مع ممثلي الانبار

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان ورد لـ السورية نيوز ، أن "الحلبوسي التقى محافظَ الأنبار علي فرحان، وأعضاءَ مجلس النواب الممثلين للمحافظة".وأضاف: " وجرى خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع الخدمية والتنموية في المحافظة، وسبل الارتقاء بها، وضرورة بذل مزيد من الجهود لتلبية متطلبات واحتياجات المواطن الخدمية. كما ناقش اللقاء تطورات المشهد السياسي في البلاد".