وزارة البيئة: دعم السلطة التشريعية يعزز الامن البيئي في العراق

السومرية نيوز – بغداد

أكد وزير البيئة وكالة جاسم عبد العزيز حمادي، اليوم الثلاثاء، أهمية التحول للطاقات المتجددة استجابة للمعايير البيئية العالمية.



وقالت وزارة البيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حمادي استقبال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وقدم خلال الاجتماع معه شرحا مفصلا حول اوجه التحديات التي تواجه البيئة العراقية خصوصا التغيرات المناخية والشحة المائية والجفاف والتصحر والعواصف الغبارية، بالإضافة الى التلوث البيئي وتشجيع المبادرات حول التغيير التدريجي نحو الطاقة المتجددة، بالإضافة الى برنامج شؤون الألغام".

وبحسب البيان، ابدى رئيس مجلس النواب اهتمامه الكبير لكل ما يطرح من قضايا بيئية"، مؤكدا دعم السلطة التشريعية بقوة لتبني مشاريع وانشطة وزارة البيئة لتمكينها من اداء المهام الموكلة اليها بموجب القانون".

وبين رئيس مجس النواب ان "التحديات البيئية هي تحديات حقيقية وخصوصا ملف التغيرات المناخية وشحة المائية والتصحر وتدهور الأراضي، بالإضافة الى اهمية تشجيع التحول نحو الطاقات المتجددة استجابا للمعايير البيئية العالمية".