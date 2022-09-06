زيدان يبحث مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي دعم واشنطن للقضاء

أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مساعدة وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الاوسط باربرا ليف.



وذكر بيان لإعلام القضاء ورد لـ السومرية نيوز، أن "زيدان بحث مع ليف الدعم الامريكي للقضاء العراقي في مختلف الاختصاصات".



وأجرت مساعدة وزير خارجيَّة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لشُؤُون الشرق الادنى باربرا ليف، عدة لقاءات سياسية شملت رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعدد من القيادات السياسية الأخرى، وكذلك موفد السومرية يوم أمس لبحث احداث الخضراء وتطورات الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة في العراق.