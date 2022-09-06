العدل تعزل 4 موظفين لارتكابهم مخالفات قانونية

وذكر اعلام الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اربعة ‏موظفين من دائرة الاصلاح العراقية / قسم سجن بغداد ‏المركزي وسجن التاجي المركزي ومديرية تنفيذ الموصل ‏من الوظيفة، صدرت بحقهم احكام قضائية بالسجن والغرامة ‏المالية لارتكابهم أخطاء وتجاوزهم القانون الوظيفي".واكد أن "وزير العدل سالار ‏عبد الستار محمد، أصدر قرار بعزل الموظفين في تلك ‏الدائرتين لارتكابهم مخالفات قانونية"، مبيناً انه "سبق وان اصدر قرارات اخرى في وقت سابق ‏خلال العام ‏الحالي بعزل موظفين من دائرتي التسجيل ‏العقاري والاصلاح العراقية".واشار اعلام الوزارة الى، ان "الوزير ماضٍ في تطبيق ‏القانون بحق المتجاوزين والمسيئين للوظيفة العامة والذي ‏من شأنه يساهم في وضع مصلحة المواطن في نصابها ‏الصحيح والارتقاء بمستوى الخدمة والحد من ظاهرة ‏التجاوز وهدر المال العام".