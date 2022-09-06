تصديق اقوال المتهم بجريمة قتل موقوف داخل استئناف نينوى

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المتهم الذي تم توقيفه استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات اعترف اعترافا مفصلا بجريمته".وأضاف أنه "تم توقيف احد المحامين لقيامه بتقديم تسهيلات للمتهم ساعدته في ارتكاب الجريمة استنادا لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات، لافتا إلى أنه "تم توقيف منتسبي الشرطة القضائية المكلفين بحماية المتهم الموقوف ومنتسبي حماية المنشات في المحكمة لاهمالهم باداء واجباتهم وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات".واشار الى انه "لازال التحقيق مستمراً في القضية".