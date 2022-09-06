مصرع وإصابة 6 زائرين إيرانيين في العمارة

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة ستة زائرين إيرانيين جراء تعرضهم لحادث سير في مدينة العمارة بمحافظة ميسان.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير وقع نتيجة انحراف عجلة نوع كيا تقل زائرين إيرانيين على طريق عمارة-مشرح".



وأشار إلى أن "الحادث أسفر عن مصرع ايراني واصابة 5 اخرين بجروح مختلفة".

