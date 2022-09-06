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الصدر يحذر من محاولات لـ"زرع الفتنة" ويتبرأ من هؤلاء
محليات
2022-09-06 | 11:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
12,801 مشاهدة
حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، من جهات تريد زرع الفتنة، فيما أعلن البراءة من كل شخص تصدر منه إساءة خلال زيارة الأربعين.
وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، "من الواجب لزاماً المحافظة على السلم والسلام في زيارة الأربعين لهذا العام بكافة أشكاله. فهناك جهات تريد زرع الفتنة.. فنرجو تضييع الفرصة على مبغضي هذه الزيارة وعلى حثالات البعث الصدامي وعلى أي وقح مهما كان ومن أي طرف كان وخصوصاً ان هذه الزيارة غالبا ما تكون عامة وغير منحصرة بالزوار العراقيين مما يعني أهميتها من جهة وخطورتها من جهة أخرى".
وأضاف، "كل من تصدر منه إساءة أو عنف أو اذى أو احتكاك او أي شيء من هذا القبيل فأننا براءة منه ويجب ابلاغ الجهات المختصة لتقوم بواجبها تحت طائلة القانون لا غير".
وتابع، "بل ومن اساء لكم.. فلا سبيل الا التجهيل او الإبلاغ عنه ولا يحق لاحد الرد على الاطلاق فجميعنا نريد خدمة الامام الحسين عليه السلام لا التفريط بالشعائر والمقدسات لا سمح الله ولا بالسلم الأهلي ولن نرضى بإعادة احداث الزيارة الشعبانية ولا مثيلاتها مهما كان والعراق امانة في اعناق الجميع بلا استثناء".
وكرر الصدر، دعوته إلى "عدم تدخل سرايا السلام او الحشد الشعبي او أي فصيل مسلح بل الامر موكول للقوات الأمنية الأخرى مشكورين".
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