في بغداد.. صحفيون يشاركون بورشة عن ادارة مواقع التواصل

ونظم مركز نايا للتدريب الاعلامي "ورشة تدريبية بعنوان ادارة مواقع التواصل الاجتماعي وتسويق المحتوى والتي عقدت يومي ٣-٤ ايلول ٢٠٢٢ بمشاركة صحفيين من وسائل اعلام مختلفة منها ضمن مشروع دعم وسائل اعلام الاقليات".وقدم المدرب عقيل الساعدي في الورشة "شرحا عن كيفية ادارة المواقع وادواتها وتوضيح الطرق وسياسات النشر وانشاء المحتوى للتركيز على المشاكل التي يمكن ان يواجهها الصحفي اثناء ادارة الموقع، فضلا عن تقديم نبذة عن صحافة الموبايل والطرق التي يمكن ان يستعملها الصحفي في نقل الخبر ومعرفة اساسيات الحملات الاعلامية والاعلانية التسويقية".بدوره اشار رئيس المنظمة ياسر اسماعيل الى أن "الورشة تهدف الى تدريب الصحفيين والاعلاميين على الطرق والادوات التي يمكن استعمالها في مواقع التواصل الاجتماعي لتمكينهم في تسويق مواضيعهم الصحفية".