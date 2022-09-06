المعتمرون يغادرون براً للديار المقدسة بعد انقطاع ثلاثة عقود

وذكرت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن "قافلة المعتمرين تضم ٢٥ حافلة انطلقت، اليوم من محافظات كركوك ونينوى وبغداد والانبار وعلى متنها (1014) أشخاص، تم تفويجهم عبر منفذ عرعر الحدودي".واشارت إلى أن "افتتاح المنفذ لتفويج المعتمرين برا بعد انقطاع دام ما يزيد عن ثلاثة عقود، جاء بعد الجهود الكبيرة التي بذلها الشيخ سامي المسعودي اثناء مباحثاته مع الجانب السعودي في مكة المكرمة".واوضحت الهيئة أن "تفويج المعتمرين يكون من خلالها حصرا، حيث سيتم تسيير رحلات منتظمة لشركات العمرة والأفراد الراغبين بالذهاب الى بيت الله الحرام بسياراتهم الخاصة".