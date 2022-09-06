إصابة وزير الصناعة بحادث سير شمالي صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإصابة وزير الصناعة والمعادن منهل الخباز بحادث سير شمالي صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير انقلاب عجلة تابعة لموكب وزير الصناعة على طريق بيجي".

وأضاف المصدر أن "الوزير تعرض لإصابة طفيفة مع سائقه"، مشيراً الى أنه "يتلقى العلاج في احد المستشفيات".